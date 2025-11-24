REKLAMA
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz

OnePlus zapowiedział nowy smartfon, na który warto czekać. To tańsza wersja ostatnio wydanego modelu. Już teraz możemy stwierdzić, że jest świetny. 

Albert Żurek
OnePlus 15R
Mowa o OnePlus 15R. Wraz z urządzeniem producent pokaże też nowy tani zegarek oraz tablet. Ujawniono, kiedy będzie można kupić nowe sprzęty. Mamy też kilka szczegółów na ich temat. 

OnePlus 15R będzie nowym królem opłacalności

Wcześniej w tym miesiącu na rynek wprowadzono OnePlusa 15 w cenie 3999 zł. Mimo że jest to smartfon z najlepszym wyposażeniem (procesor, ekran, bateria), kosztuje tyle, co podstawowy iPhone 17. OnePlus 15R, którego premierę zaplanowano na 17 grudnia, ma być jeszcze tańszy. 

Nie wiemy jednak, ile dokładnie będzie kosztować - najprawdopodobniej ok. 3000 zł. Sprzęt ma być dostępny w dwóch kolorach: czarnym i miętowym. Producent potwierdził, że bryła urządzenia ma przypominać zwykły model 15. Konstrukcja pozostanie wodoszczelna, co potwierdzono standardami IP66, IP68 i IP69K. 

Co z resztą specyfikacji? Nie znamy jej, a przynajmniej oficjalnie. Nieoficjalnie mówi się, że OnePlus 15R to tak naprawdę inna nazwa chińskiego OnePlusa Ace 6T. W urządzeniu ma znaleźć się:

  • procesor Snapdragon 8 Gen 5 (zamiast 8 Elite Gen 5);
  • maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5X i 1 TB przestrzeni na dane UFS 4.1;
  • 6,8-calowy ekran OLED, rozdzielczość 1,5K, odświeżanie 165 Hz;
  • akumulator 8000 mAh, ładowanie przewodowe 100 W;
  • aparat główny 50 Mpix i szeroki 8 Mpix.

Jeśli producent zaoferuje taką specyfikację w cenie 3000 zł, będzie hit.

Oprócz telefonu zegarek OnePlus Watch Lite i tablet OnePlus Pad Go 2

Oprócz OnePlusa 15R na rynku pojawi się też zegarek OnePlus Watch Lite. Sprzęt ma być przede wszystkim tańszy, ale ma zaoferować najważniejsze funkcje oraz elegancki, nieprzypominający smartwatcha wygląd ze srebrnym wykończeniem. 

Trzecim sprzętem będzie tablet OnePlus Pad Go 2. Urządzenie ma wyróżniać się wsparciem modułu łączności 5G w niskiej cenie. Tablet ma być dostępny w dwóch kolorach: lawendowym i czarnym.

Albert Żurek
24.11.2025 16:26
