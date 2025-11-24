Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp

Ładowanie...

W ubiegłym miesiącu pojawiły się deklaracje, że jest nawet 20 pomysłów produktów wykorzystujących AI. Dotychczas nie dostaliśmy żadnych szczegółów, ale już wiemy, kiedy powinniśmy się spodziewać pierwszych urządzeń.

Jony Ive i Sam Altman potwierdzają. Wreszcie mają prototyp urządzenia AI

Dotychczas, około pół roku od ogłoszenia współpracy, dyrektor generalny OpenAI i były projektant Apple’a trzymali szczegóły na temat pierwszego urządzenia w ścisłej tajemnicy. Teraz, w nowym wywiadzie z Laurene Powell Jobs - wdową po Steve Jobsie - ujawnili pierwsze informacje na temat prototypu sprzętu AI.

Twierdzą, że mają już prototyp tego urządzenia i obecnie go rozwijają. Zostali także zapytani o termin premiery. Nie podali dokładnej daty, ale Jone Ive uważa, że urządzenie może pojawić się w ciągu mniej niż dwóch lat. Oznacza to, że pierwszy sprzęt twórców ChataGPT powinien zostać wprowadzony na rynek się maksymalnie do końca 2027 r.

Na dobrą sprawę określenie "mniej niż dwa lata" może oznaczać, że premiera odbędzie się nawet w następnym roku. O ile założymy, że prace nad sprzętem odbędą się w znacznie szybszym trybie, niż twórcy obecnie zakładają. Trudno powiedzieć, czy jest taka szansa - osobiście nastawiałbym się jednak na 2027 r.

Według wcześniejszych doniesień pierwsze urządzenie Altmana i Ive’a ma być pozbawione ekranu i mieć rozmiar telefonu. Dyrektor generalny OpenAI w wywiadzie opisał projekt sprzętu jako "prosty, piękny i zabawny". Dodał też, że już wcześniej opracowali inny obiecujący prototyp. Sam Altman podsumował go słowami: "nie miałem takiego uczucia, że ​​chcę wziąć to do ręki i wziąć kęs, ale potem udało nam się to osiągnąć".

Jony Ive również podkreślił prostotę i swobodę w związku z urządzeniem. Dodał też:

Uwielbiam rozwiązania, które balansują na granicy pozornej naiwności przez swoją prostotę, a jednocześnie kocham niezwykle inteligentne, wyrafinowane produkty, które aż chce się dotknąć, które nie onieśmielają, których chce się używać niemal beztrosko — tak, że korzysta się z nich niemal bez zastanowienia, bo po prostu są narzędziami.

Dyrektor generalny OpenAI ma też nadzieję, że kiedy nowy sprzęt zostanie wprowadzony na rynek, kupujący powiedzą "tak, to jest to". Najciekawsze jest w tym, że Jony Ive jest przekonany, że tak będzie. Słowa padły z ust nie byle kogo - Ive ma ogromne doświadczenie w projektowaniu sprzętu użytkowego takiego jak iPhone’y, MacBooki czy AirPodsy.

Trudno jednak stwierdzić, czy faktycznie sprzęt bazujący na AI będzie na tyle rewolucyjny, że większość z nas stwierdzi, iż potrzebuje takiego urządzenia. Mało kto dziś wyobraża sobie życie bez telefonu. Czy tak będzie w przypadku urządzenia ChatGPT? Tylko czas pokaże.

Albert Żurek 24.11.2025 18:52

