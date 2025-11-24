REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Twórcy ChatGPT z pierwszym urządzeniem. Jest prototyp

Dyrektor firmy OpenAI odpowiadającej za ChatGPT i były projektant Apple ujawnili, że mają już prototyp pierwszego urządzenia wykorzystującego sztuczną inteligencję. Podali też prawdopodobny termin premiery.

Albert Żurek
ChatGPT zakupy
REKLAMA

W ubiegłym miesiącu pojawiły się deklaracje, że jest nawet 20 pomysłów produktów wykorzystujących AI. Dotychczas nie dostaliśmy żadnych szczegółów, ale już wiemy, kiedy powinniśmy się spodziewać pierwszych urządzeń.

REKLAMA

Jony Ive i Sam Altman potwierdzają. Wreszcie mają prototyp urządzenia AI

Dotychczas, około pół roku od ogłoszenia współpracy, dyrektor generalny OpenAI i były projektant Apple’a trzymali szczegóły na temat pierwszego urządzenia w ścisłej tajemnicy. Teraz, w nowym wywiadzie z Laurene Powell Jobs - wdową po Steve Jobsie - ujawnili pierwsze informacje na temat prototypu sprzętu AI.

Twierdzą, że mają już prototyp tego urządzenia i obecnie go rozwijają. Zostali także zapytani o termin premiery. Nie podali dokładnej daty, ale Jone Ive uważa, że urządzenie może pojawić się w ciągu mniej niż dwóch lat. Oznacza to, że pierwszy sprzęt twórców ChataGPT powinien zostać wprowadzony na rynek się maksymalnie do końca 2027 r. 

Na dobrą sprawę określenie "mniej niż dwa lata" może oznaczać, że premiera odbędzie się nawet w następnym roku. O ile założymy, że prace nad sprzętem odbędą się w znacznie szybszym trybie, niż twórcy obecnie zakładają. Trudno powiedzieć, czy jest taka szansa - osobiście nastawiałbym się jednak na 2027 r.

Według wcześniejszych doniesień pierwsze urządzenie Altmana i Ive’a ma być pozbawione ekranu i mieć rozmiar telefonu. Dyrektor generalny OpenAI w wywiadzie opisał projekt sprzętu jako "prosty, piękny i zabawny". Dodał też, że już wcześniej opracowali inny obiecujący prototyp. Sam Altman podsumował go słowami: "nie miałem takiego uczucia, że ​​chcę wziąć to do ręki i wziąć kęs, ale potem udało nam się to osiągnąć".

Jony Ive również podkreślił prostotę i swobodę w związku z urządzeniem. Dodał też:

Uwielbiam rozwiązania, które balansują na granicy pozornej naiwności przez swoją prostotę, a jednocześnie kocham niezwykle inteligentne, wyrafinowane produkty, które aż chce się dotknąć, które nie onieśmielają, których chce się używać niemal beztrosko — tak, że korzysta się z nich niemal bez zastanowienia, bo po prostu są narzędziami.

Dyrektor generalny OpenAI ma też nadzieję, że kiedy nowy sprzęt zostanie wprowadzony na rynek, kupujący powiedzą "tak, to jest to". Najciekawsze jest w tym, że Jony Ive jest przekonany, że tak będzie. Słowa padły z ust nie byle kogo - Ive ma ogromne doświadczenie w projektowaniu sprzętu użytkowego takiego jak iPhone’y, MacBooki czy AirPodsy. 

Trudno jednak stwierdzić, czy faktycznie sprzęt bazujący na AI będzie na tyle rewolucyjny, że większość z nas stwierdzi, iż potrzebuje takiego urządzenia. Mało kto dziś wyobraża sobie życie bez telefonu. Czy tak będzie w przypadku urządzenia ChatGPT? Tylko czas pokaże.

REKLAMA

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
24.11.2025 18:52
Tagi: AppleChatGPTSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
18:26
Będziesz chciał kupić tablet. W końcu dogoniły smartfony
Aktualizacja: 2025-11-24T18:26:33+01:00
17:55
Europa buduje armię robotów. Polska będzie w tym pomagać
Aktualizacja: 2025-11-24T17:55:19+01:00
17:47
Zegarki Mibro GS są niedrogie nie tylko w czarny piątek. A zaskakują
Aktualizacja: 2025-11-24T17:47:12+01:00
17:41
Nie czekaj na nowego taniego iPhone'a. Już teraz jest coś lepszego
Aktualizacja: 2025-11-24T17:41:54+01:00
17:16
Kartę graficzną kup teraz. Producent zapowiada podwyżki
Aktualizacja: 2025-11-24T17:16:14+01:00
16:55
Widziałem narodziny centrum danych. Tym razem sieć wytrzymała
Aktualizacja: 2025-11-24T16:55:32+01:00
16:26
OnePlus 15R to smartfon, na który czekasz. Lepszego nie potrzebujesz
Aktualizacja: 2025-11-24T16:26:05+01:00
15:53
OLED z przełomowymi nowościami. TCL rzuca wyzwanie
Aktualizacja: 2025-11-24T15:53:59+01:00
15:34
Najlepsze telewizory do 3500 zł - ranking na listopad 2025
Aktualizacja: 2025-11-24T15:34:44+01:00
15:22
Polska zbrojeniówka z wielkim sukcesem. Nowa rakieta poleciała na wysokość 65 km
Aktualizacja: 2025-11-24T15:22:04+01:00
14:51
Windows 11 jest zepsuty od miesięcy. Microsoft potwierdza
Aktualizacja: 2025-11-24T14:51:43+01:00
14:23
Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety
Aktualizacja: 2025-11-24T14:23:54+01:00
13:53
Black Friday: najlepsze promocje na produkty Apple. Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-24T13:53:53+01:00
13:40
Lidl z promocją jakiej nie było. Konkurent Thermomixa w świetnej cenie
Aktualizacja: 2025-11-24T13:40:24+01:00
13:22
W Polsce powstaje podziemny szpital na wypadek wojny. Szykujemy się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-11-24T13:22:48+01:00
12:28
PKP Intercity mówi, czy bilety zdrożeją. Nowy rok, nowe podwyżki?
Aktualizacja: 2025-11-24T12:28:28+01:00
11:53
Postawili paczkomat na Polanie Jakuszyckiej. W internecie furia
Aktualizacja: 2025-11-24T11:53:42+01:00
11:28
Znaleźli sposób na zagłuszanie Starlinka. Elon Musk ma potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-24T11:28:23+01:00
10:49
Kometa 3l/Atlas - o co chodzi z gościem spoza Układu Słonecznego? Cała wiedza
Aktualizacja: 2025-11-24T10:49:01+01:00
9:21
iPhone przestaje być ekskluzywny. Android wjeżdża na pełnej
Aktualizacja: 2025-11-24T09:21:08+01:00
9:03
MediaMarkt odpala Black Week. Najlepsze promocje wystartowały
Aktualizacja: 2025-11-24T09:03:15+01:00
9:01
Test SodaStream Mix. Pierwszy saturator, który gazuje wszystko. Nawet sok i drinki
Aktualizacja: 2025-11-24T09:01:43+01:00
8:40
Huawei Pura 80 Pro - recenzja. Może i tańszy, ale nie gorszy
Aktualizacja: 2025-11-24T08:40:41+01:00
8:03
Meta ukrywała dowody. Grube ustalenia z procesu pogrążają Facebooka i Instagrama
Aktualizacja: 2025-11-24T08:03:20+01:00
7:42
Najlepsze oferty VPN na Black Friday 2025. Sprawdzamy, gdzie jest najtaniej
Aktualizacja: 2025-11-24T07:42:30+01:00
6:24
Apple kuli ogon. Nowy system naprawi szkody iOS-a 26
Aktualizacja: 2025-11-24T06:24:06+01:00
6:21
Księżyc poszedł w odstawkę, teraz rządzi niebo. Kolejna taka akcja w 2043 roku
Aktualizacja: 2025-11-24T06:21:54+01:00
6:16
Widziałem, jak w Chinach rozwiązali problem rozładowanych smartfonów. Szokująco proste
Aktualizacja: 2025-11-24T06:16:52+01:00
6:15
ESA tnie koszty i czas. Europejski sprint na Księżyc właśnie się rozpoczął
Aktualizacja: 2025-11-24T06:15:00+01:00
6:00
Polowanie na wybuchające czarne dziury. LHAASO szykuje kolejną rundę
Aktualizacja: 2025-11-24T06:00:00+01:00
16:40
Robimy za dużo zdjęć, więc stają się bezwartościowe. A co, jeśli jest odwrotnie?
Aktualizacja: 2025-11-23T16:40:00+01:00
16:30
Czy kaucja na małpki ma sens? Wyszedłem z domu i od razu poznałem odpowiedź 
Aktualizacja: 2025-11-23T16:30:00+01:00
16:20
Część do robota za 60 tys. zł? Wojsko wydrukuje ją sobie za 3 zł. Rewolucja w armii jest faktem
Aktualizacja: 2025-11-23T16:20:00+01:00
16:10
Szef Airbusa wzywa do budowy taktycznej broni jądrowej dla Europy. I całego mnóstwa rakiet
Aktualizacja: 2025-11-23T16:10:00+01:00
16:00
Straciliśmy czas. Wszystko nam się miesza
Aktualizacja: 2025-11-23T16:00:00+01:00
11:54
Niezwykła nowa anomalia komety 3I/Atlas. "Przypadek? Nie sądzę"
Aktualizacja: 2025-11-23T11:54:53+01:00
7:50
Słuchawki, o których śniłeś. Jeden klik i chrapania brak
Aktualizacja: 2025-11-23T07:50:00+01:00
7:40
Planeta, która zderzyła się z Ziemią. Wiemy, skąd przyszła
Aktualizacja: 2025-11-23T07:40:00+01:00
7:30
Soundcore Boom 3i - recenzja. W wodzie nie robi boom, ale pływa
Aktualizacja: 2025-11-23T07:30:00+01:00
7:20
Specjalny tunel dla nerwów. Polacy rozwiązali potężny problem
Aktualizacja: 2025-11-23T07:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA