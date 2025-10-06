Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą

Ładowanie...

Jony Ive, były projektant Apple'a odpowiedzialny za wygląd m.in. iPhone'a, iPoda czy komputerów Mac, i Sam Altman, szef OpenAI które wykupiło startup założony przez Ive'a, obecnie mierzą się ze sporymi problemami. Projekt debiutanckiego urządzenia obu firm zmaga się "poważnymi wyzwaniami technicznymi", które mogą opóźnić jego premierę.

REKLAMA

Problemy techniczne psują plany Ive’a i Altmana. Premiera nowego gadżetu od ojca iPoda może się opóźnić

Jak informuje Financial Times, wspólne przedsięwzięcie byłego szefa designu Apple i obecnego dyrektora OpenAI nie jest jeszcze gotowe do rynkowego debiutu. Mowa o tajemniczym gadżecie, który miałby być pierwszym fizycznym produktem w historii OpenAI. Według źródeł dziennika urządzenie ma być niewielkie, pozbawione ekranu i reagować na polecenia głosowe oraz wskazówki wizualne z otoczenia.

Jednak pomimo posiadania jednych z najlepszych ojców w Dolinie Krzemowej, nadchodzący gadżet nie był w stanie uniknąć "wielopoziomowych problemów". Przede wszystkim twórcy nie zdecydowali jeszcze, jaką "osobowość" powinien mieć asystent i jak prowadzić rozmowy z użytkownikiem tak, by były pomocne, ale nie męczące.

Ponadto problemy inżynierom sprawia przetwarzanie danych i poleceń wydawanych AI. Urządzenie, aby działać, potrzebuje ogromnej mocy obliczeniowej do obsługi modeli językowych OpenAI. To wyzwanie, którego - jak podkreślają informatorzy cytowani przez FT - firma wciąż nie rozwiązała.

Amazon ma zaplecze dla Alexy, Google dla Home, a OpenAI wciąż walczy z utrzymaniem wystarczających zasobów nawet dla ChatGPT

Bolączką mają być także same założenia konstrukcyjne, w myśl których urządzenie ma być stale włączone, a różnego rodzaju czujniki w czasie rzeczywistym i stale będą zbierać dane o otoczeniu, budując "pamięć" urządzenia.

Co wiemy o tajemniczym urządzeniu Altmana i Ive'a?

Projekt tworzony przez Io i OpenAI docelowo ma łączyć dwa światy: hardware zaprojektowany przez Ive’a i jego zespół, w dużej mierze złożony z byłych pracowników Apple, oraz modele AI rozwijane przez OpenAI. Ambicją Altmana i Ive’a jest stworzenie następcy inteligentnych głośników - urządzenia bardziej osobistego, mobilnego i nieograniczającego się do prostych funkcji jak muzyka czy minutnik.

Czytaj też: Żona Steve’a Jobsa widziała prototyp urządzenia, które Ive buduje z OpenAI. Była zachwycona

Tajemnicze urządzenie ma być wielkości mniej-więcej smartfona (ale nim nie być), nie posiadać ekranu i komunikować się z użytkownikiem poprzez głos. Gadżet ma być docelowo zaprojektowany do stawiania na stole lub biurku, lecz w razie konieczności jest na tyle mały, że użytkownik może go zabrać ze sobą.

Na razie jednak wiele wskazuje na to, że połączenie tych światów - wbrew poprzednim zapowiedziom - może nie nadejść w 2026 roku.

REKLAMA

Więcej na temat projektu Jony'ego Ive i Sama Altmana:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 06.10.2025 08:23

Ładowanie...