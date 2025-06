Żona Steve’a Jobsa widziała prototyp urządzenia, które Ive buduje z Open AI. Była zachwycona

Wdowa po Jobsie wyjaśniła, że obserwowała "w czasie rzeczywistym, jak pomysły przechodzą od myśli do słów, do rysunków, do opowieści, a następnie do prototypów, a potem do innego rodzaju prototypów". W tym samym wywiadzie Ive był bardziej powściągliwy, ponownie podkreślając, że tworzony przez niego produkt nie jest smartfonem.