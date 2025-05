Jeden zaprojektował iPhone'a, drugi ChataGPT. Właśnie zapowiedzieli rewolucję w technologii

Sam Altman miał okazję korzystać z prototypu urządzenia stworzonego przez zespół Ive i twierdzi, że to najlepszy produkt, z jakim miał do czynienia. Przypomniał jednocześnie, że były wiceprezes Apple'a stworzył iPhone'a czy MacBooka Pro i w ten sposób definiował sposób, w jaki ludzie korzystają z technologii. Wraz z pojawieniem się sztucznej inteligencji zmienia się jednak metoda interakcji ze sprzętem, dlatego zarówno Ive jak i Altman widzą potrzebę stworzenia urządzeń dostosowanych do nowych wyzwań, bo - jak mówi ten pierwszy - produkty, które służą obecnie do łączenia ludzi, komunikacji, korzystania z technologii są przestarzałe.