I po wielkiej przyjaźni. "Prezesi Microsoftu i OpenAI już nie znajdują wspólnego języka"

Można to porównać do sytuacji, w której twój długoletni partner biznesowy nagle zatrudnia twojego największego rywala - trudno to odebrać inaczej niż jako akt nieufności. Zespół Suleymana rozpoczął prace nad własnym dużym modelem językowym, który miał konkurować z GPT-4 od OpenAI. Projekt napotkał jednak trudności, co zmusiło Microsoft do przedłużenia współpracy z OpenAI.