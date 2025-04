Big Techy zniszczą społeczeństwo. Tak wynika z nowego raportu

Większość dyskusji na temat ryzyka związanego ze sztuczną inteligencją skupia się zazwyczaj na złośliwych podmiotach wykorzystujących tę technologię do niecnych celów - hakerach przeprowadzających ataki ransomware czy państwach prowadzących cyberwojenę. Raport AI behind closed doors: A primer on the governance of internal deployment zwraca jednak uwagę na inny, potencjalnie bardziej niepokojący scenariusz.