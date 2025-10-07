OpenAI ze swoim sklepem z aplikacjami. ChatGPT niczym iPhone

Ładowanie...

Jeżeli kiedykolwiek chciałeś by ktoś wyręczył cię w szukaniu nowego podcastu na Spotify, tworzeniu grafiki w Canvie czy diagramów w Figmie, to życzenie może spełnić się za sprawą nowej funkcji w ChatGPT. OpenAI ogłosiło właśnie wprowadzenie aplikacji, które można obsługiwać bezpośrednio w czacie - wystarczy poprosić bota, a ten uruchomi odpowiednią usługę.

ChatGPT z aplikacjami brzmi jak marzenie leniucha

Jak poinformowało OpenAI podczas wydarzenia DevDay, na start w ChatcieGPT dostępne są aplikacje m.in. Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify czy Zillow. Pierwsze uruchomienie aplikacji wymaga jednorazowego połączenia konta, tak aby ChatGPT wiedział, z jakich danych może korzystać. Potem cała obsługa sprowadza się do naturalnej rozmowy - wystarczy rozpocząć konwersację od wpisania nazwy aplikacji, a następnie napisania polecenia, np. "Spotify, utwórz playlistę na piątkową imprezę" lub "Booking, znajdź hotel w Barcelonie na przyszły tydzień".

Przykładowe zastosowanie aplikacji Canva: użytkownik załączył plik z konspektem prezentacji, dodając do niego polecenie "Canva, czy możesz zmienić ten konspekt w krótką prezentację"

Bot nie tylko generuje pożądane odpowiedzi, ale także - po połączeniu konta z daną usługą - może podpowiadać, kiedy dana aplikacja może się przydać. Przykładowo, jeśli rozmawiasz o Rzymie, zależnie od kontekstu może on zasugerować sprawdzenie cen noclegu w Booking, przygotować listę atrakcji do zwiedzenia na podstawie Tripadvisor czy zamówić przejazd w Uberze.

Te dwa ostatnie przykłady będą możliwe do zrealizowania w przyszłości, bowiem usługi takie jak AllTrails, Tripadvisor czy Uber są na liście aplikacji, które "wkrótce" trafią do ChatGPT.

I niestety nie mam dobrych wiadomości dla użytkowników w Polsce - na razie aplikacje są dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników ChatGPT, z wyłączeniem Unii Europejskiej. Zgodnie z deklaracjami OpenAI, firma pracuje nad wprowadzeniem aplikacji na nasz rynek, jednak nie podano daty kiedy ma to nastąpić.

Zdjęcie główne: BongkarnGraphic / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 07.10.2025 09:03

