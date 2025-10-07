#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Polskie lotnisko zamyka się na 40 dni. "Terminal będzie żył przez cały ten okres"

We Wrocławiu zaczynają odliczać dni do zamknięcia lotniska z powodu remontu. Będzie nieczynne dla pasażerów, ale niektórzy znajdą powód, żeby do portu się udać.

Adam Bednarek
wroclaw
REKLAMA

- Jeżeli chcemy dalej rosnąć, a chcemy, musimy być gotowi na przyjęcie większego ruchu lotniczego, a to umożliwią nam inwestycje w infrastrukturę. To przełomowy dzień dla rozwoju naszego lotniska – zapowiadał Karol Przywara, prezes Portu Lotniczego Wrocław, kiedy podpisano umowę pomiędzy inwestorem a wykonawcą rozbudowy.

Operacje lotnicze zostaną wstrzymane na 40 dni: od 26 października do 4 grudnia 2025 r. Władze lotniska specjalnie z dużym wyprzedzeniem informowały o zaplanowanych pracach, aby pasażerowie zdążyli się przygotować i zaplanować swoje podróże z ominięciem Wrocławia.

REKLAMA

Przerwę spowodowaną budową drogi zjazdu z pasa startowego zaplanowano na jesień nieprzypadkowo. Właśnie wtedy liczba pasażerów jest mniejsza.

- Przeanalizowaliśmy wszystkie inne ewentualne rozwiązania i podjęliśmy najlepszą, choć trudną, decyzję o wstrzymaniu operacji lotniczych na czterdzieści dni. Termin konsultowaliśmy z liniami lotniczymi i razem ustaliliśmy, że trzeba to zrobić w okolicy zmiany rozkładu lotów na zimowy - tłumaczył dyrektor ds. infrastruktury Portu Lotniczego Wrocław, Andrzej Kus.

Rozbudowa lotniska po 4 grudnia dalej będzie trwać, ale port będzie mógł już przyjmować podróżnych.

Lotnisko nieczynne dla pasażerów. Ale nie będzie zamknięte na cztery spusty

W rozmowie z "Gazetą Wrocławską" Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy wrocławskiego lotniska, zapowiedział, że w trakcie remontu terminal dalej będzie funkcjonował. W planach jest organizacja takich imprez jak m.in. Dolnośląski Kongres Samorządowy czy gala przyznania nagród "Dolnośląski Gryf".

Zamiary były nawet ambitniejsze. Zakładano, że na nieczynnym lotnisku, ale z funkcjonującym terminalem, będą mogły odbywać się koncerty, a nawet biegi.

- Terminal będzie żył przez cały ten okres. Nasze pierwotne plany musieliśmy zmodyfikować, tak żeby móc 40 dni maksymalnie wykorzystać z korzyścią dla naszych pasażerów. Dlatego postanowiliśmy, że wspólnie z partnerami pójdziemy w stronę wydarzeń biznesowych – wyjaśnił rzecznik wrocławskiego lotniska.

Szkoda, że jednak nie wszystkie rozważane koncepcje okazały się możliwe, bo byłaby to nie lada gratka, by skorzystać z lotniska w zupełnie inny sposób. Skoro na stacji metra może być biblioteka, a na dworcu targi, to dźwięki muzyki mogłyby wybrzmieć zamiast odgłosów startujących samolotów.

Zupełnym przypadkiem remont wrocławskiego lotniska może pozwolić spojrzeć nam w przyszłość

W końcu jednym z rozważanych planów na port Chopina w Warszawie w erze CPK jest właśnie przerobienie go "w centrum konferencyjno-targowo-wystawiennicze z prawdziwego zdarzenia". Najbliższe tygodnie pokażą, jak w tej roli sprawdza się lotnisko we Wrocławiu. To rzecz jasna zupełnie inna skala przedsięwzięcia – lotnisko Chopina miałoby tak funkcjonować w przyszłości przez lata, a nie awaryjnie – ale zawsze to jakaś cenna lekcja również dla innych.

Na dodatek remontów lotnisk może być w niedalekiej przyszłości więcej. Czarny scenariusz, zakładający zamknięcie portu aż na trzy miesiące, brany jest pod uwagę w Krakowie. Byłaby to wprawdzie "absolutna ostateczność", ale na wszelki wypadek lepiej być gotowym na wszystko. Kto wie – może i w dawnej stolicy skorzystają na wnioskach płynących z Wrocławia i tym, jak wykorzystać przestrzeń bez pasażerów.

Na przyjęcie wrocławskich pasażerów póki co szykuje się Poznań

Swoimi oczekiwaniami podzielił się prezes poznańskiego lotniska Ławica Grzegorz Bykowski. To właśnie tam mogą trafić podróżnicze sieroty po wrocławskim porcie, które zmodyfikowały swoje plany i wybrały Poznań na start bądź metę wojaży.

REKLAMA

- Z Wrocławia można w 2,5-3 godziny dojechać na lotnisko w Pyrzowicach oraz w 1,5 godziny na lotnisko w Poznaniu. Wierzę, że to będzie ten czas, kiedy droga ekspresowa do Wrocławia i droga kolejowa do Wrocławia będzie wypełniona wrocławianami, którzy wylatują lub tymi, którzy lecą do Wrocławia – przyznał w rozmowie z Radiem Poznań.

W życiu bywa i tak: nieszczęście jednych jest okazją dla drugich.

REKLAMA
Adam Bednarek
07.10.2025 18:06
Tagi: Lotniska
Najnowsze
17:31
Smartfony wyraźnie przyspieszą. Nawet twój komputer się schowa
Aktualizacja: 2025-10-07T17:31:21+02:00
16:46
Microsoft nie da ci wyboru. Załóż konto albo zmień system
Aktualizacja: 2025-10-07T16:46:08+02:00
16:34
Samsung Galaxy S24 za 2000 zł. Lepszej okazji nie będzie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:34:41+02:00
15:59
Polska armia z epokową zmianą. 28-tonowy kolos wchodzi do gry
Aktualizacja: 2025-10-07T15:59:53+02:00
13:44
Allegro ma kapitalne dostawczaki. Chce wygrać z samochodami
Aktualizacja: 2025-10-07T13:44:56+02:00
13:33
Monitor wielki jak telewizor. Kupisz?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:33:42+02:00
12:43
Nobel z fizyki za zaskakujący eksperyment. Inaczej patrzymy na świat
Aktualizacja: 2025-10-07T12:43:30+02:00
12:17
InPost obniża ceny. Giganci się biją, klienci korzystają
Aktualizacja: 2025-10-07T12:17:35+02:00
11:30
Jony Ive: Mam 20 pomysłów na produkty z ChatemGPT. My: pokaż chociaż jeden
Aktualizacja: 2025-10-07T11:30:33+02:00
11:08
Złodzieje uderzyli w miasto papieża. Mieszkańcy mają problem
Aktualizacja: 2025-10-07T11:08:05+02:00
10:43
Połączą samolot ze śmigłowcem. Szalony plan producenta Black Hawka
Aktualizacja: 2025-10-07T10:43:07+02:00
9:59
Właściciel Nokii tworzy dziwaczny telefon. Cofnął się o 15 lat
Aktualizacja: 2025-10-07T09:59:59+02:00
9:46
Ekrany miały chronić ludzi przed hałasem. Jest gorzej
Aktualizacja: 2025-10-07T09:46:17+02:00
9:03
OpenAI ze swoim sklepem z aplikacjami. ChatGPT niczym iPhone
Aktualizacja: 2025-10-07T09:03:03+02:00
8:44
Nie ma pieniędzy na polski radioteleskop. Na 460 darmozjadów zawsze się znajdą
Aktualizacja: 2025-10-07T08:44:32+02:00
8:25
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?
Aktualizacja: 2025-10-07T08:25:44+02:00
7:31
Apple podwija ogon i zmienia okropną nowość. Już nie zaśpisz
Aktualizacja: 2025-10-07T07:31:26+02:00
6:24
Z kosmosu płyną sygnały sprzed miliardów lat. Wreszcie je usłyszymy
Aktualizacja: 2025-10-07T06:24:00+02:00
6:23
iPhone 17 Pro Max gorszy od Samsunga Galaxy S25 Ultra. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-07T06:23:00+02:00
6:22
OpenAI chce ratować Europę. Brzmi jak początek kłopotów
Aktualizacja: 2025-10-07T06:22:00+02:00
6:21
Czy Wszechświat aż kipi od obcych? Nowa teoria to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-07T06:21:00+02:00
6:11
Mieszkańcy Alaski tracą grunt pod nogami. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-07T06:11:00+02:00
22:11
UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację
Aktualizacja: 2025-10-06T22:11:03+02:00
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA