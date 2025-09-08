/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca

Zeszli pod ziemię, żeby połączyć kulturę z technologią – Metroteka to nietypowa biblioteka znajdująca się na stacji Kondratowicza na Targówku.

Adam Bednarek
warszawa metro
REKLAMA

To pierwsza w Warszawie biblioteka w metrze. Jak podkreślają jej twórcy, na świecie pomysł wypożyczania książek pod ziemią jest powszechny, tym samym nasza stolica dołączyła do takich miast jak Nowy Jork czy Londyn, gdzie podobne biblioteki już istnieją.

Dzięki systemowi RFID oraz urządzeniom self-check użytkownicy mogą samodzielnie wypożyczać i zwracać książki. "To oszczędność czasu i ułatwienie dla osób, które w drodze z pracy czy szkoły chcą szybko sięgnąć po nową lekturę" – podkreślają władze Targówka. Oferta już składa się z ponad 16 tys. książek.

REKLAMA

W bibliotece można korzystać z laptopów, co pozwoli na spokojną naukę lub pracę w specjalnie przygotowanej strefie relaksu. Takich miejsc brakuje, bo kawiarnie niekoniecznie chcą zamieniać się w mini biura. A co z kawą? Jest kawomat, który oferuje "chwilę wytchnienia przy kawie lub czekoladzie". Może to nie to samo, co dobrze przyrządzony napar przez baristę, ale dobre i to.

Biblioteka w metrze nietypowo wygląda

W oczy rzuca się zielona ściana – tak bezglebowo uprawia się rośliny pod sztucznym oświetleniem. Kwiaty i zioła "nadają wnętrzu świeżości i przyjaznego klimatu".

Uwagę przyciąga też płynny kształt elementów wyposażenia. Biblioteka zlokalizowana na stacji metra jest pierwszą w Polsce przestrzenią zrealizowaną w całości w stylistyce mebli parametrycznych – stąd falujące siedziska i regały.

Metroteka to miejsce, które łączy świat książek z pulsującym rytmem miasta. To dowód na to, że czytelnictwo może być szybkie jak metro, dostępne jak książkomat i atrakcyjne jak nowoczesne centrum kultury – zaznaczają władze Targówka.

Można sobie życzyć, by podobne miejsca powstawały nie tylko na kolejnych stacjach metra, ale też na tradycyjnych kolejowych dworcach. Jesienią w Łodzi zorganizowano targi książki na dworcu Fabrycznym. Wydarzenie pokazało, że to świetny sposób na wykorzystanie przestrzeni i pretekst, by zaglądać na dworcowe hale, nie tylko czekając na pociąg.

W wielu miastach tak się zresztą dzieje

W wyremontowanym dworcu w Rzeszowie, któremu dzięki modernizacji przywrócono modernistyczny wygląd z lat 60. XX wieku, tętnić ma kulturalne życie.

- To będzie prawdziwe centrum miasta. Nie tylko komunikacyjne, ale także kulturalne i społeczne. Wszystkie powierzchnie, jakie będą na tym dworcu, a które nie będą służyć obsłudze ruchu pasażerskiego, jako miasto wynajmiemy. I w tych wynajętych przestrzeniach będzie toczyło się życie kulturalne, społeczne, artystyczne, wystawiennicze. Będzie tu i filia biblioteki, i filia naszej instytucji kultury – Estrady Rzeszowskiej oraz Rzeszowskiego Domu Kultury. Tu będzie tętniło życie – deklarował Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Według zapowiedzi będzie to rozwiązanie unikatowe w skali kraju, łączące podróżowanie z kulturą i edukacją. W Rzeszowie chcą też ożywić puste tereny kolejowe, takie jak zabytkowa hala wachlarzowa, które mogą stać się przestrzenią nowoczesnej kultury, wydarzeń społecznych i artystycznych.

REKLAMA

I to są naprawdę świetne pomysły. Zaletą dworców jest to, że znajdują się w centrach miast albo na dużych osiedlach. Kawiarnie czy biblioteki mogą służyć podróżnym, ale i okolicznym mieszkańcom.

Zdjęcia: Warszawa Targówek

REKLAMA
Adam Bednarek
08.09.2025 09:29
Tagi: Architekturabiblioteki
Najnowsze
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
16:00
Słońce już nie szkodzi panelom. Wręcz im pomaga
Aktualizacja: 2025-09-06T16:00:00+02:00
7:51
Dolby Vision 2? No co za bzdura
Aktualizacja: 2025-09-06T07:51:00+02:00
7:41
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-06T07:41:00+02:00
7:31
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci
Aktualizacja: 2025-09-06T07:31:00+02:00
7:21
Wypijesz i odmłodniejesz. Tak może być dzięki mapie starości
Aktualizacja: 2025-09-06T07:21:00+02:00
7:11
Jednym z najbardziej cyberpunkowych krajów świata jest... Turkmenistan
Aktualizacja: 2025-09-06T07:11:00+02:00
7:01
Tylko 28 proc. Polaków zostawia portfel w domu. Serio, po co wam ten ciężar w kieszeniach?
Aktualizacja: 2025-09-06T07:01:00+02:00
21:35
Baseus ma już ładowarki gotowe na iPhone’a 17. I masę innych nowości
Aktualizacja: 2025-09-05T21:35:23+02:00
21:27
Co ma Kodak do Barbie? Tonę różu i wehikuł do podróży w czasie
Aktualizacja: 2025-09-05T21:27:39+02:00
20:26
To może być przyszłość twojego zawodu. Sprzątanie tego, co wypluły boty
Aktualizacja: 2025-09-05T20:26:56+02:00
20:17
Świat nauki w szoku. Setki uczelni zamieszanych w przekręt
Aktualizacja: 2025-09-05T20:17:29+02:00
20:15
Roboty do roboty! Odkurzą, wyglancują, wjadą na piętro i skoszą trawnik
Aktualizacja: 2025-09-05T20:15:29+02:00
19:41
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:41:00+02:00
19:40
NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić
Aktualizacja: 2025-09-05T19:40:20+02:00
19:10
Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17
Aktualizacja: 2025-09-05T19:10:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA