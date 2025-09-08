Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca

Ładowanie...

To pierwsza w Warszawie biblioteka w metrze. Jak podkreślają jej twórcy, na świecie pomysł wypożyczania książek pod ziemią jest powszechny, tym samym nasza stolica dołączyła do takich miast jak Nowy Jork czy Londyn, gdzie podobne biblioteki już istnieją.

Dzięki systemowi RFID oraz urządzeniom self-check użytkownicy mogą samodzielnie wypożyczać i zwracać książki. "To oszczędność czasu i ułatwienie dla osób, które w drodze z pracy czy szkoły chcą szybko sięgnąć po nową lekturę" – podkreślają władze Targówka. Oferta już składa się z ponad 16 tys. książek.

REKLAMA

W bibliotece można korzystać z laptopów, co pozwoli na spokojną naukę lub pracę w specjalnie przygotowanej strefie relaksu. Takich miejsc brakuje, bo kawiarnie niekoniecznie chcą zamieniać się w mini biura. A co z kawą? Jest kawomat, który oferuje "chwilę wytchnienia przy kawie lub czekoladzie". Może to nie to samo, co dobrze przyrządzony napar przez baristę, ale dobre i to.

Biblioteka w metrze nietypowo wygląda

W oczy rzuca się zielona ściana – tak bezglebowo uprawia się rośliny pod sztucznym oświetleniem. Kwiaty i zioła "nadają wnętrzu świeżości i przyjaznego klimatu".

Uwagę przyciąga też płynny kształt elementów wyposażenia. Biblioteka zlokalizowana na stacji metra jest pierwszą w Polsce przestrzenią zrealizowaną w całości w stylistyce mebli parametrycznych – stąd falujące siedziska i regały.

Metroteka to miejsce, które łączy świat książek z pulsującym rytmem miasta. To dowód na to, że czytelnictwo może być szybkie jak metro, dostępne jak książkomat i atrakcyjne jak nowoczesne centrum kultury – zaznaczają władze Targówka.

Można sobie życzyć, by podobne miejsca powstawały nie tylko na kolejnych stacjach metra, ale też na tradycyjnych kolejowych dworcach. Jesienią w Łodzi zorganizowano targi książki na dworcu Fabrycznym. Wydarzenie pokazało, że to świetny sposób na wykorzystanie przestrzeni i pretekst, by zaglądać na dworcowe hale, nie tylko czekając na pociąg.

W wielu miastach tak się zresztą dzieje

W wyremontowanym dworcu w Rzeszowie, któremu dzięki modernizacji przywrócono modernistyczny wygląd z lat 60. XX wieku, tętnić ma kulturalne życie.

- To będzie prawdziwe centrum miasta. Nie tylko komunikacyjne, ale także kulturalne i społeczne. Wszystkie powierzchnie, jakie będą na tym dworcu, a które nie będą służyć obsłudze ruchu pasażerskiego, jako miasto wynajmiemy. I w tych wynajętych przestrzeniach będzie toczyło się życie kulturalne, społeczne, artystyczne, wystawiennicze. Będzie tu i filia biblioteki, i filia naszej instytucji kultury – Estrady Rzeszowskiej oraz Rzeszowskiego Domu Kultury. Tu będzie tętniło życie – deklarował Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Według zapowiedzi będzie to rozwiązanie unikatowe w skali kraju, łączące podróżowanie z kulturą i edukacją. W Rzeszowie chcą też ożywić puste tereny kolejowe, takie jak zabytkowa hala wachlarzowa, które mogą stać się przestrzenią nowoczesnej kultury, wydarzeń społecznych i artystycznych.

REKLAMA

I to są naprawdę świetne pomysły. Zaletą dworców jest to, że znajdują się w centrach miast albo na dużych osiedlach. Kawiarnie czy biblioteki mogą służyć podróżnym, ale i okolicznym mieszkańcom.

Zdjęcia: Warszawa Targówek

REKLAMA

Adam Bednarek 08.09.2025 09:29

Ładowanie...