Złodzieje uderzyli w miasto papieża. Mieszkańcy mają problem

Ładowanie...

"Przedmiotem ataku była infrastruktura IT, w której znajdowała się m.in. baza danych pracowników Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz bazy z informacjami dotyczącymi mieszkańców" – potwierdzają władze miasta na oficjalnej stronie Wadowic.

Wadowice zgłosiły sprawę do właściwych instytucji, takich jak UODO, CSIRT NASK i policja. Niestety cyberprzestępcy swój cel osiągnęli. Z wewnętrznej weryfikacji wynika, że "sprawcy wykradli przynajmniej część danych i mogą je ujawnić w internecie".

REKLAMA

W wyniku cyberataku osoby nieuprawnione mogły uzyskać dostęp do danych osobowych mieszkańców Gminy Wadowice – potwierdzają władze

Naruszenie to stwarza ryzyko związane przede wszystkim z kradzieżą tożsamości. Dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności poprzez weryfikację osób, które do Państwa dzwonią z numerów, których nie znacie. Zalecamy również zmianę haseł do wszystkich możliwych kont – szczególnie do kont bankowych oraz do monitorowania operacji na tych kontach i sprawdzanie czy nie złożono na Państwa dane wniosków kredytowych – czytamy na stronie Wadowic.

Niebezpiecznik sugeruje również, aby mieszkańcy gminy Wadowice na wszelki wypadek zastrzegli numer PESEL, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Zresztą warto zrobić to nawet, gdy nasza gmina nie została wzięta na celownik. To naprawdę może pokrzyżować plany przestępców.

- Dzięki temu ograniczamy ryzyko, że przestępcy posłużą się naszymi danymi np. do wyłudzenia kredytu. Co ważne, można to zrobić szybko i łatwo w aplikacji mObywatel. Zastrzeżenie numeru PESEL zajmuje tylko kilka chwil, a może nas skutecznie ochronić przed skutkami kradzieży danych osobowych. Zachęcam do tego każdego - przypominał nie tak dawno wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Trzeba wziąć pod uwagę scenariusz, że w ręce cyberprzestępców weszły wszystkie dane związane z mieszkańcami

Szczególnie uważać trzeba na przychodzące połączenia czy wiadomości. Jasne, w ten sposób oszuści działają od dawna, ale w tym przypadku mogą wiedzieć więcej nt. mieszkańców, co pozwoli przygotować im bardziej wiarygodne scenariusze. Potencjalna ofiara może mieć wrażenie, że rzeczywiście rozmawia z prawdziwym przedstawicielem danej instytucji.

Cyniczni złodzieje mogą nawet wykorzystać wyciek danych do własnych działań i próbować przekonać, że dzwonią właśnie w tej sprawie. "Konto w banku jest zagrożone, więc trzeba natychmiast przelać środki na wskazany rachunek" – taki przekręt funkcjonuje regularnie, tymczasem teraz w Wadowicach niektórzy mogą błędnie połączyć kropki. W końcu miasto ostrzegało, że doszło do incydentu i reaguje – uzna ofiara, wpadając w sidła cyberprzestępców.

Więcej o cyberbezpieczeństwie możesz przeczytać na Spider's Web:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Agnes Kantaruk / Shutterstock

REKLAMA

Adam Bednarek 07.10.2025 11:08

Ładowanie...