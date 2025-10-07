Samsung Galaxy S24 za 2000 zł. Lepszej okazji nie będzie

Ładowanie...

W budżecie ok. dwóch tysięcy można kupić już naprawdę ciekawe telefony ze średniej półki cenowej, które dla większości użytkowników będą w zupełności wystarczające. Nie bez powodu od wielu lat w Polsce króluje seria Galaxy A Samsunga czy Redmi Note od Xiaomi. Teraz jest jednak opcja kupna sztandarowego modelu z ubiegłego roku, obok której nie można przejść obojętnie.

Samsung Galaxy S24 za 1999 zł? To możliwe - pokazujemy jak

Samsung w miniony poniedziałek, 6 października, uruchomił nową promocję na Samsunga Galaxy S24 (tylko podstawowy model) - po zakupie urządzenia można odebrać 1000 zł zwrotu na konto. Smartfon w wersji 8/128 GB jest dostępny za ok. 2999 zł, natomiast po odebraniu zwrotu urządzenie będzie nas kosztować finalnie 1999 zł.

W pierwszej kolejności trzeba zapłacić pełną cenę urządzenia. Zasady akcji promocyjnej zakłada wymóg kupna smartfona w odpowiednim sklepie wymienionym w regulaminie (m.in. Media Expert, MediaMarkt, x-kom oraz operatorzy sieci komórkowych). Aby móc liczyć na zwrot, sprzęt musi zostać zakupiony maksymalnie do 19 października 2025 r.

Co zrobić, aby kupić Samsunga Galaxy S24 w cenie 1999 zł? Instrukcja krok po kroku:

kupić Galaxy S24 od 6 do 19 października 2025 r.;

aktywować urządzenie do 26.10.25 r. - uruchomić telefon z dostępem do sieci;

zalogować się do konta Samsung i wejść do aplikacji Samsung Members;

znaleźć baner z promocją, który otworzy formularz zgłoszeniowy - ten trzeba wypełnić do 2 listopada 2025 r. (załączając dowód zamówienia, zakupu oraz IMEI i inne potrzebne dane takie jak numer konta);

po 14 dniach roboczych od momentu weryfikacji zgłoszenia na podane konto wpłynie 1000 zł zwrotu.

Za sprzęt z własnej kieszeni na początku zapłacimy 2999 zł, ale ze zwrotem 1000 zł urządzenie będzie nas kosztować 1999 zł. Jest też wyższy wariant pamięciowy Galaxy S24 8/256 GB w cenie o 113 zł wyższej. Nawet za 2112 zł urządzenie jest łakomym kąskiem. To przecież sztandarowy model z ubiegłego roku.

Samsung Galaxy S24 pod koniec 2025 r. to wciąż bardzo dobry smartfon. W tej cenie szczególnie

Samsung Galaxy S24 to podstawowy sztandarowy model wydany na początku 2024 r. Koreański gigant technologiczny zdążył wydać już nowszą wersję: Galaxy S25, która jednak nie otrzymała znaczących zmian względem poprzednika - może pochwalić się co najwyżej trochę lepszym procesorem Snapdragon 8 Elite (w S24 jest Exynos 2400).

W cenie 3000 zł zdecydowanie odradzałbym kupno tego modelu, ponieważ za ok. 3200 zł można nabyć nowszego Galaxy S25. Natomiast jeśli za sprzęt z własnej kieszeni zapłacimy ok. 2000 zł, wtedy sprawa wygląda kompletnie inaczej. W podobnym budżecie możemy kupić co najwyżej średniopółkowe propozycje takie jak Nothing Phone (3a) Pro, OnePlus Nord 5, POCO F7 czy realme 14 Pro+.

To dobre telefony, ale nijak mają się do sztandarowego Samsunga z ubiegłego roku. Sprzęt wciąż oferuje bardzo dobrą specyfikację techniczną:

6,2-calowy ekran AMOLED, FullHD+, 1-120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus;

procesor Exynos 2400;

8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane;

akumulator 4000 mAh, ładowanie 25 W;

aparat: 50 Mpix główny, 12 Mpix szeroki, 10 Mpix teleobiektyw;

masa: 167 g;

wymiary: 147.00 x 70.60 x 7.60 mm.

Sprzęt działa obecnie na Androidzie 16 z nakładką One UI 8. Otrzymał już dwie duże aktualizacje (startował z Androida 14 i One UI 6), ale wciąż może liczyć na kolejne pięć dużych uaktualnień aż do Androida 21. Dlatego jeśli macie ok. 2000 zł na smartfon (ale jesteście w stanie zapłacić 3000 zł, aby później otrzymać 1000 zł zwrotu), nie zastanawiajcie się. Lepszego urządzenia nie znajdziecie.

Albert Żurek 07.10.2025 16:34

