#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy S24 za 2000 zł. Lepszej okazji nie będzie

Samsung uruchomił promocję ostateczną - zeszłoroczny Galaxy S24 jest dostępny w cenie, jakiej jeszcze nie było. Trudno o coś lepszego za 2000 zł. 

Albert Żurek
Samsung Galaxy S24
REKLAMA

W budżecie ok. dwóch tysięcy można kupić już naprawdę ciekawe telefony ze średniej półki cenowej, które dla większości użytkowników będą w zupełności wystarczające. Nie bez powodu od wielu lat w Polsce króluje seria Galaxy A Samsunga czy Redmi Note od Xiaomi. Teraz jest jednak opcja kupna sztandarowego modelu z ubiegłego roku, obok której nie można przejść obojętnie.

REKLAMA

Samsung Galaxy S24 za 1999 zł? To możliwe - pokazujemy jak

Samsung w miniony poniedziałek, 6 października, uruchomił nową promocję na Samsunga Galaxy S24 (tylko podstawowy model) - po zakupie urządzenia można odebrać 1000 zł zwrotu na konto. Smartfon w wersji 8/128 GB jest dostępny za ok. 2999 zł, natomiast po odebraniu zwrotu urządzenie będzie nas kosztować finalnie 1999 zł.

W pierwszej kolejności trzeba zapłacić pełną cenę urządzenia. Zasady akcji promocyjnej zakłada wymóg kupna smartfona w odpowiednim sklepie wymienionym w regulaminie (m.in. Media Expert, MediaMarkt, x-kom oraz operatorzy sieci komórkowych). Aby móc liczyć na zwrot, sprzęt musi zostać zakupiony maksymalnie do 19 października 2025 r. 

Co zrobić, aby kupić Samsunga Galaxy S24 w cenie 1999 zł? Instrukcja krok po kroku:

  • kupić Galaxy S24 od 6 do 19 października 2025 r.;
  • aktywować urządzenie do 26.10.25 r. - uruchomić telefon z dostępem do sieci;
  • zalogować się do konta Samsung i wejść do aplikacji Samsung Members;
  • znaleźć baner z promocją, który otworzy formularz zgłoszeniowy - ten trzeba wypełnić do 2 listopada 2025 r. (załączając dowód zamówienia, zakupu oraz IMEI i inne potrzebne dane takie jak numer konta);
  • po 14 dniach roboczych od momentu weryfikacji zgłoszenia na podane konto wpłynie 1000 zł zwrotu.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Samsung Galaxy S24 z opcją zwrotu 1000 zł
Media Expert

Za sprzęt z własnej kieszeni na początku zapłacimy 2999 zł, ale ze zwrotem 1000 zł urządzenie będzie nas kosztować 1999 zł. Jest też wyższy wariant pamięciowy Galaxy S24 8/256 GB w cenie o 113 zł wyższej. Nawet za 2112 zł urządzenie jest łakomym kąskiem. To przecież sztandarowy model z ubiegłego roku.

Samsung Galaxy S24 pod koniec 2025 r. to wciąż bardzo dobry smartfon. W tej cenie szczególnie

Samsung Galaxy S24 to podstawowy sztandarowy model wydany na początku 2024 r. Koreański gigant technologiczny zdążył wydać już nowszą wersję: Galaxy S25, która jednak nie otrzymała znaczących zmian względem poprzednika - może pochwalić się co najwyżej trochę lepszym procesorem Snapdragon 8 Elite (w S24 jest Exynos 2400).

W cenie 3000 zł zdecydowanie odradzałbym kupno tego modelu, ponieważ za ok. 3200 zł można nabyć nowszego Galaxy S25. Natomiast jeśli za sprzęt z własnej kieszeni zapłacimy ok. 2000 zł, wtedy sprawa wygląda kompletnie inaczej. W podobnym budżecie możemy kupić co najwyżej średniopółkowe propozycje takie jak Nothing Phone (3a) Pro, OnePlus Nord 5, POCO F7 czy realme 14 Pro+.

To dobre telefony, ale nijak mają się do sztandarowego Samsunga z ubiegłego roku. Sprzęt wciąż oferuje bardzo dobrą specyfikację techniczną:

  • 6,2-calowy ekran AMOLED, FullHD+, 1-120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus;
  • procesor Exynos 2400;
  • 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane;
  • akumulator 4000 mAh, ładowanie 25 W;
  • aparat: 50 Mpix główny, 12 Mpix szeroki, 10 Mpix teleobiektyw;
  • masa: 167 g;
  • wymiary: 147.00 x 70.60 x 7.60 mm.

Sprzęt działa obecnie na Androidzie 16 z nakładką One UI 8. Otrzymał już dwie duże aktualizacje (startował z Androida 14 i One UI 6), ale wciąż może liczyć na kolejne pięć dużych uaktualnień aż do Androida 21. Dlatego jeśli macie ok. 2000 zł na smartfon (ale jesteście w stanie zapłacić 3000 zł, aby później otrzymać 1000 zł zwrotu), nie zastanawiajcie się. Lepszego urządzenia nie znajdziecie.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
07.10.2025 16:34
Tagi: promocjeSamsungSmartfony
Najnowsze
15:59
Polska armia z epokową zmianą. 28-tonowy kolos wchodzi do gry
Aktualizacja: 2025-10-07T15:59:53+02:00
13:44
Allegro ma kapitalne dostawczaki. Chce wygrać z samochodami
Aktualizacja: 2025-10-07T13:44:56+02:00
13:33
Monitor wielki jak telewizor. Kupisz?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:33:42+02:00
12:43
Nobel z fizyki za zaskakujący eksperyment. Inaczej patrzymy na świat
Aktualizacja: 2025-10-07T12:43:30+02:00
12:17
InPost obniża ceny. Giganci się biją, klienci korzystają
Aktualizacja: 2025-10-07T12:17:35+02:00
11:30
Jony Ive: Mam 20 pomysłów na produkty z ChatemGPT. My: pokaż chociaż jeden
Aktualizacja: 2025-10-07T11:30:33+02:00
11:08
Złodzieje uderzyli w miasto papieża. Mieszkańcy mają problem
Aktualizacja: 2025-10-07T11:08:05+02:00
10:43
Połączą samolot ze śmigłowcem. Szalony plan producenta Black Hawka
Aktualizacja: 2025-10-07T10:43:07+02:00
9:59
Właściciel Nokii tworzy dziwaczny telefon. Cofnął się o 15 lat
Aktualizacja: 2025-10-07T09:59:59+02:00
9:46
Ekrany miały chronić ludzi przed hałasem. Jest gorzej
Aktualizacja: 2025-10-07T09:46:17+02:00
9:03
OpenAI ze swoim sklepem z aplikacjami. ChatGPT niczym iPhone
Aktualizacja: 2025-10-07T09:03:03+02:00
8:44
Nie ma pieniędzy na polski radioteleskop. Na 460 darmozjadów zawsze się znajdą
Aktualizacja: 2025-10-07T08:44:32+02:00
8:25
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?
Aktualizacja: 2025-10-07T08:25:44+02:00
7:31
Apple podwija ogon i zmienia okropną nowość. Już nie zaśpisz
Aktualizacja: 2025-10-07T07:31:26+02:00
6:24
Z kosmosu płyną sygnały sprzed miliardów lat. Wreszcie je usłyszymy
Aktualizacja: 2025-10-07T06:24:00+02:00
6:23
iPhone 17 Pro Max gorszy od Samsunga Galaxy S25 Ultra. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-07T06:23:00+02:00
6:22
OpenAI chce ratować Europę. Brzmi jak początek kłopotów
Aktualizacja: 2025-10-07T06:22:00+02:00
6:21
Czy Wszechświat aż kipi od obcych? Nowa teoria to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-07T06:21:00+02:00
6:11
Mieszkańcy Alaski tracą grunt pod nogami. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-07T06:11:00+02:00
22:11
UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację
Aktualizacja: 2025-10-06T22:11:03+02:00
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA