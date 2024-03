Galaxy S24 kontra S24+. Po teście obu modeli już wiem, który bym wybrał

Różnicę widać za to w prędkości ładowania. Galaxy S24 uzupełnia przewodowo prąd w akumulatorze z mocą 25 W (wedle specyfikacji od 0 do 50 proc. w 30 min), podczas gdy w Galaxy S24+ możemy korzystać z ładowania z mocą 45 W (od 0 do 65 proc. w 30 min). Do tego oba telefony można ładować bezprzewodowo z mocą 15 W i obsługują one bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą 4.5 W.