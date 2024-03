Te popularne smartfony Samsunga nie otrzymają już aktualizacji. Jest lista

Koreański producent znany jest z wieloletnich aktualizacji swoich telefonów (szczególnie w serii Galaxy S24, gdzie oferuje nawet 7 lat wsparcia), natomiast prędzej czy później wsparcie się kończy. Samsung wyciągnie wtyczki z co najmniej czterech modeli wydanych w 2019 roku. Być może do dzisiaj korzystasz z jednego z nich. Jeśli tak, to powoli przychodzi czas wymiany na nowy model.