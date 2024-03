Korzystałem z nowych funkcji w Samsungu Galaxy S24. Szkoda, że mój iPhone tego nie potrafi

Kolejną funkcją, która robi spore wrażenie, jest Circle to Search. Przygotowano ją we współpracy z Google’em i jest ona co prawda częścią systemu Android, a nie nakładki One UI od Samsunga, ale pokazano ją właśnie na konferencji anonsującej smartfony z linii Galaxy S24. W telegraficznym skrócie działa to tak, że w każdym momencie możemy zaznaczyć obiekt na ekranie, a SI go przeanalizuje.