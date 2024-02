Tak Galaxy AI zmienia twój telefon. Oto najnowsze funkcje w smartfonach Samsunga

O sztucznej inteligencji (AI) mówi się już od dawna, choć to właśnie teraz jesteśmy w momencie, w którym niemal codziennie słyszymy to określenie i z nim obcujemy - z coraz większą swobodą. Temat ten przewija się każdego dnia w radiu, telewizji oraz w nagłówkach artykułów, i to nie tylko portali technologicznych. Ba! Sami sprawdzamy i testujemy najnowsze możliwości, które coraz prężniej się rozwijają i są na wyciągnięcie ręki - i to dosłownie. Wystarczy sięgnąć po nowoczesne urządzenie - smartfony, smartwatche, asystenci głosowi - to tylko część przykładów technologii wspieranej przez AI. Sztuczna inteligencja, czy tego chcemy, czy nie, wkracza do naszego życia i staje się jego nieodłącznym elementem. Czy to coś strasznego? Czy futurystyczna wizja, która staje się rzeczywistością, jest powodem do lęku? Być może. W końcu wszystko co nowe wiąże się z pewną dozą niepokoju czy nieufności. Jednak, moim zdaniem, warto spojrzeć na to przez pryzmat korzyści, które sztuczna inteligencja oferuje. A jest ich naprawdę sporo.