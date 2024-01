Nowe Samsungi Galaxy S24 są wypchane nią po brzegi. Tak działa Galaxy AI

Ponadto dzięki Galaxy AI zmienia także sposób, w jaki użytkownicy będą przeglądać internet. Wyszukiwarka Google wbudowana w smartfon będzie mieć unikalną funkcję: Circle to Search. Circle to Search pozwala na zaznaczenie dowolnej części zdjęcia palcem (lub w przypadku modelu Ultra - rysikiem) i wyszukania jedynie tego konkretnego fragmentu. To ułatwia wyszukiwanie choćby potencjalnych produktów do zakupu czy lokalizacji w mieście lub na mapie. Ponadto Circle to Search pozwoli na zadawanie pytań AI dot. zaznaczonego obiektu, np. po zaznaczeniu ogórka, można zapytać "podaj mi wartości odżywcze tego warzywa". Circle to Search można wywołać z dowolnego ekranu, poprzez długie dotknięcie skrótu ekranu głównego u dołu ekranu.