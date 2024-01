Jak widać, we wszystkich przypadkach mamy znacznie obniżki kwot. Dla najtańszego S24 jest to aż 500 zł, za S24+ już 600 zł, natomiast w S24 Ultra mamy 200 zł mniejszą cenę na start w porównaniu do S23 Ultra. Oczywiście obniżki cen są związane z wartością złotówki – podobny trend zobaczyliśmy w przypadku serii iPhone 15, gdzie modele były tańsze niż iPhone’y 14 w 2022 roku. A seria Samsung Galaxy S24 to bezpośrednia konkurencja dla serii iPhone 15.