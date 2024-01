Samsung Galaxy S24 już jest. Co się zmieniło w porównaniu do serii Galaxy S23?

Przede wszystkim, Galaxy S24 oraz S24+ zostaną wyposażone w lepsze ekrany Dynamic AMOLED 2X o zmiennej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz, gdzie S23 oraz S23+ oferowały węższy zakres 48-120 Hz. To pozornie mała zmiana, ale przybliża oba modele do modelu Ultra, który miał tę funkcję już w ubiegłym roku. Ekrany również urosły do 6,2 cala w modelu S24 oraz z do 6,7 cala w S24+ (w serii S23 było to 6,1 i 6,6”). Osiągnięto to dzięki znacznie chudszemu obramowaniu, gdzie w obu modelach jest ono niemal niezauważalne.