Samsung Galaxy S23 Ultra — test aparatu. 200 Mpix w praktyce

Ogólnie aparaty x3 i x10, oferują fajna jakość obrazu, a zdjęcia są ostre. To ważny dodatek do smartfona, który może zupełnie odmienić użyteczność aparatu. Sam na co dzień korzystam z iPhone'a 13 Pro, który ma tylko przybliżenie x3. Testując S23 Ultra byłem w stanie wykonać dużo więcej ciekawych kadrów, dzięki możliwości większego przybliżenia. Bez wątpienia jest to coś, co może mnie przekonać do przejścia na inny, nowszy model smartfona.