Oto Samsung Galaxy S24 Ultra. Najlepszy smartfon z Androidem

Nowy teleobiektyw S24 Ultra ma także robić wyraźnie lepsze zdjęcia z nocą. Matryca 50 Mpix łączy kilka pikseli w jeden większy, dzięki czemu wielkość pojedynczego (chociaż połączonego) piksela wzrasta z 1/.12 um do 1,4 um. Lepiej ma sobie radzić także system OIS. No i mamy jaśniejszy obiektyw f/3.4, zamiast f/4.9 oraz dużo większą (chociaż wciąż małą) matrycę 1/2,51” zamiast 1/3,52″. W zdjęciach nocnych to naprawdę duża zmiana, chociaż nadal f/3.4 to nie jest jasny obiektyw. iPhone 15 Pro Max oferuje szkło f/2.8. Ogólnie jednak uważam, że to udana zmiana, która jeszcze ulepsza i tak potężny moduł aparatu.