Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem

Czy smartfon, który tak naprawdę jest komputerem z Windowsem, może mieć dzisiaj sens? Okazuje się, że tak. Twórcy najpopularniejszego systemu operacyjnego dla komputerów mają taki plan.

Albert Żurek
Microsoft składany smartofn
Microsoft złożył wniosek patentowy na smartfona. To samo w sobie wydaje się dziwne, ponieważ firma nie jest znana z tworzenia urządzeń mobilnych. Gigant miał w historii kilka podejść - np. Surface’a Duo działający na Androidzie. Teraz planuje podejść do tego w inny sposób. Nie dość, że będzie to składany smartfon, to jeszcze na Windowsie 11.

Smartfon z funkcją komputera na systemie Windows 11. Microsoft ma plan

Patent został złożony już w kwietniu 2025 r., natomiast Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USTPO) opublikował informacje na jego temat dopiero kilka dni temu. Dokument zawiera 37 stron obejmujących wygląd oraz nadchodzące funkcje urządzenia.

Jak widać na załączonych grafikach, będzie to składany smartfon typu fold wyposażony w dwa wyświetlacze: jeden główny na zewnętrznej części (na co wskazuje moduł aparatu w postaci małego wycięcia) oraz wewnętrzny, który będzie mógł się składać. Projekt ujawnia także potrójny zestaw aparatów na wyspie, która wyglądem przypomina tą w nadchodzącym iPhonie 17 Pro. Pod tym znajduje się jeszcze jeden ciekawy element - podstawka.

Nie będzie to jednak zwykły mechanizm podstawki znany m.in. z innych przenośnych sprzętów takich jak Nintendo Switch (2). Podstawka ma być zintegrowana w tylny panel urządzenia i będzie wysuwać się w lewą stronę za sprawą magnesów. Dzięki temu będzie można skorzystać z podstawki, gdy sprzęt zostanie w trybie złożonym, a po rozłożeniu podpórka przesunięta w bok zapewni idealny balans. Dzięki temu nie będzie się przewracać i utrzyma się na biurku/stoliku - jak byśmy korzystali z laptopa.

Przesuwana podstawka sprawi, że ze sprzętu będzie można korzystać zarówno w pionie, jak i w poziomie. Całość ma działać na systemie Windows 11 - ten wspiera czipy ARM (co stało się znacznie bardziej popularne dzięki układom Snapdragon X). W teorii zatem byłoby to czymś na pograniczu smartfona i komputera. Sprzęt bardzo przypomina Samsunga Galaxy Z Fold (oraz inne Foldy).

Składany smartfon z turbodoładowaniem i tłokiem w środku

W urządzeniu ma znaleźć się jednak kilka innych interesujących funkcji. Jedną z nich ma być technologia zawiasów wyposażona w różne wymyślne elementy. W składanych smartfonach konkurencji takich jak Samsung w głównej mierze stawia się na miniaturyzację

Tymczasem Microsoft chce zastosować sterowny silniczkiem zatrzask oraz tłok, dzięki którym smartfon ma zapewniać funkcję otwarcia jedną dłonią. Byłaby to unikalna opcja, która jednak może mieć wpływ na grubość smartfona. Najprawdopodobniej smartfon Microsoftu ze składanym wyświetlaczem nie będzie należał do najcieńszych urządzeń na rynku. Zawias zastosowany w opatentowanym urządzeniu ma działać w zupełnie inny sposób.

W klasycznych składanych telefonach takie mechanizmy działają tylko w jedną stronę. Patent Microsoftu zakłada możliwość pracy w zakresie 360 stopni. Oczywiście, o ile faktycznie taki sprzęt zostanie faktycznie wydany. Giganci technologiczni składają całą masę patentów, ale tylko mała część sprzętu trafia do sprzedaży.

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

19.08.2025 19:46
Tagi: MicrosoftSkładane smartfonySmartfonyWindows 11
