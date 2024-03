Samsung Galaxy S24 Ultra po miesiącu. Więcej zmian, niż myślisz 

Pierwsza z nich to dokładnie to samo, co było rok temu w S23 Ultra, czyli aplikacja do robienia zdjęć czy nagrywania filmów. Ona ogólnie jest bardzo spoko, ale ma opóźnienie przy fotografowaniu, czyli tzw. shutter lag. Dotykamy z pustu, chcemy zrobić zdjęcie i to zdjęcie się wykonuje odrobinkę później.