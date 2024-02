Czy sztuczna inteligencja w Samsungach S24 to prawdziwa rewolucja? Sprawdziliśmy

Jak działa „Circle to search”? Bardzo prosto, intuicyjnie i naprawdę skutecznie. Wystarczy przytrzymać na chwilę główny przycisk „Home”. Kiedy funkcja się uruchomi, ekran zrobi się delikatnie czerwony. To znak, że wystarczy zaznaczyć obiekt na wyświetlaczu, aby system go zaczął wyszukiwać w sieci.Po chwili, Google wskazuje nam odpowiedzi co to jest oraz gdzie to znaleźć w naszej okolicy.