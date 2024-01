Zapłacisz więcej, żeby mieć lepsze funkcje? Samsung myśli nad dodatkowymi opłatami

Od premiery czatbota ChatGPT rozpoczął się wyścig producentów o to, kto zostanie królem SI. Samsung zaprezentował ostatnio Galaxy AI, sztuczną inteligencję, która ma być naszym kompanem i pomagać w codziennych zadaniach. Na początku nowość południowokoreańskiej firmy będzie kompletnie darmowa. Najpierw SI trafi do najnowszych flagowców z serii S24, a później do zeszłorocznych mocarzy, takich jak S23, S23 FE czy Z Fold i Z Flip 5. A co dalej? Kiedy SI stanie się płatna?