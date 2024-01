Samsung Galaxy S22 nie dostanie teraz SI. Dlaczego? Wcale nie chodzi o pieniądze

Chomet podał, jak firma podchodzi do integracji Galaxy AI w smartfonach, mówiąc: "Po pierwsze, chcemy zapewnić jakość i wydajność tego, co wdrażamy [w serii S24]. Następnie dowiemy się, jak ludzie korzystają z tych funkcji i dostosujemy wszystko. Po drugie, wdrożymy Galaxy AI w drugiej fali urządzeń. Konkretnie w serii S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 i Tab S9 - aby zobaczyć, jak to wszystko zadziała".