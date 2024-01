Jak to się przełoży na wydajność? Tego dowiemy się już niedługo, bo taktowania procesora itp. to nawet nie ma co porównywać. To samo tyczy się czasu pracy na jednym ładowaniu, gdyż sam fakt, iż w Galaxy S24 mamy ogniwo o pojemności 4000 mAh, a w iPhonie 15 akumulator ma pojemność jedynie 3349 mAh. Szkoda przy tym, że zarówno Samsung, jak i Apple, nadal odstają od chińskiej konkurencji pod względem szybkości ładowania. Galaxy S24 może korzystać z ładowarek o mocy do 25 W, podczas gdy iPhone 15 ładuje się z mocą do ok. 27 W.