Nie aktualizuj tych smartfonów. Możesz tego gorzko pożałować

Xiaomi zaskoczyło wszystkich, wprowadzając system HyperOS, który stał się nowym rozwiązaniem dla wielu posiadaczy smartfonów tej chińskiej marki. Jednak co z urządzeniami, które go nie otrzymały lub nie otrzymają? Dla nich jedyną opcją pozostaje nakładka MIUI, która w najnowszej aktualizacji z 29 lutego psuje niektóre smartfony. Problem jest poważny, gdyż bez kompletnego zresetowania i wymazania danych nie da się go obejść. Co się dzieje?