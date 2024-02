Widzieliśmy na żywo Galaxy Ring. Taki jest pierścień od Samsunga

To, że to gadżet z kategorii technologii ubieralnej, widać dopiero po zajrzeniu do środka. Galaxy Ring po wewnętrznej stronie ma różne czujniki do wykonywania pomiarów i nie jest idealnie gładki. Ciekawe, czy będzie to przeszkadzało podczas noszenia go na co dzień, czy też człowiek szybko się do tego przyzwyczai i zapomni.