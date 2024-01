Którego Samsunga Galaxy S24 wybrać? To nie taki prosty wybór

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon pozbawiony kompromisów, więc oczywisty jest fakt, że to idealny wybór dla tych, którzy poszukują najbardziej dopakowanego pod względem technologii sprzętu. Urządzenie ma tak naprawdę wszystko, to co tańsze modele, ale i znaczenie więcej: największy ekran AMOLED LTPO 6,8 cala pracujący w rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 1-120 Hz, czy największą baterię 5000 mAh z 45-W ładowaniem.