Tak wygląda Galaxy Ring. Samsung zaskoczył wszystkich i go pokazał

W połowie stycznia Samsung położył kres krążącym plotkom i oficjalnie zapowiedział nowe urządzenie w swojej ofercie - smart pierścień Galaxy Ring. Jednak zabicie jednej plotki natychmiastowo pobudziło do życia kolejne, bowiem pojawiły się doniesienia i spekulacje co do premiery urządzenia.



Najpopularniejsza wersja mówiła o prezentacji urządzenia w lipcu, podczas cyklicznego wydarzenia Unpacked co roku organizowanego przez koreańskiego giganta. Jednak Samsung zaskoczył nas wszystkich, pokazując Galaxy Ring podczas targów MWC 2024 w Barcelonie.