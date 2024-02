Taki będzie Samsung Galaxy A35. Te przecieki są niemal pewne

Początek roku to prawdopodobnie ulubiony okres każdego fana Samsunga. A to za sprawą nie tylko premiery flagowych Galaxy S, ale i średniaków z serii A - ulubieńców Polaków. W tym roku nie jest inaczej, bowiem wyczekujemy premiery Galaxy A55, A35 i A15, których specyfikacja (ale i rendery) po części wypłynęła już do internetu.