Wcześniej symbol starocia, teraz luksusu. iPhone wraca do starego wyglądu

Mamy luty, a za chwilę nadejdą święta wielkanocne, czerwiec, wakacje - i znowu kolejna odsłona iPhone'a. Jeśli ostatnia premiera Apple'a nie do końca was przekonała, bo największą zmianą było wprowadzenie portu USB-C zamiast Lightninga, to teraz następny smartfon zrobi wrażenie, a wszystko to dzięki układowi tylnych kamer.