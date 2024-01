Apple pracuje nad własną SI, ale na razie... integruje iPhone'a z ChatGPT

iOS 18 ma być zaprezentowany oficjalnie jesienią tego roku. Prawdopodobnie do tego czasu Apple będzie trzymał w tajemnicy planowane nowości, co niestety oznacza poleganie, póki co, wyłącznie na plotkach i niepotwierdzonych informacjach. Na szczęście dla ciekawskich, trudno o popularniejsze i budzące większe zainteresowanie urządzeń niż iPhone. A to oznacza, że setki specjalistów na całym świecie analizuje kody programistyczne software’u od Apple’a, co pozwala domyślić się choć części nowinek. Należy jednak mieć na uwadze, że dopóki Apple oficjalnie nie ogłosi swoich planów, informacje na ich temat należy traktować jako spekulacje.