Tak wygląda najlepszy smartfon Xiaomi w 2024. Mam deja vu

Xiaomi przygotowuje się do premiery sztandarowej serii smartfonów, co zapowiedziało już wcześniej w tym miesiącu. Globalny debiut zaliczy podstawowy Xiaomi 14 oraz jego zdecydowanie bardziej zaawansowany brat w postaci Xiaomi 14 Ultra, który - co ciekawe - jeszcze nie miał swojej premiery w Państwie Środka. Właśnie dowiedzieliśmy się, jak wygląda.