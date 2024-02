iPhone 16 Pro Max będzie potężny. Naprawi problemy poprzedników

Według plotek, iPhone 16 Pro Max będzie wyposażony w baterię o pojemności zbliżonej lub większej niż jego poprzednik. Potencjalnie może to przełożyć się na czas pracy na jednym ładowaniu przekraczający 30 godzin, podczas gdy iPhone 15 Pro Max oferuje 29 godzin pracy. Ostatnie raporty wskazują na 5-procentowy wzrost pojemności baterii w nowym modelu, do 4676 mAh, w porównaniu do 4421 mAh w jego poprzedniku.