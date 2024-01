Nowe iPady już w produkcji. Kiedy premiera i co się zmieni?

Co ciekawe, istnieje możliwość, że zmiana rozmiarówki to nie jedyna modyfikacja, która czeka iPady. Wraz z wersją beta systemu iOS 17.4, redakcja 9to5Mac w kodzie źródłowym systemu odkryła pliki, które sugerują, iż nowy model iPada może mieć przednią kamerę umiejscowioną po boku urządzenia, a nie, jak dotychczas, na jego szczycie. Oznaczałoby to, że podczas używania tabletu w pozycji poziomej aparat znajdowałby się na górze, pośrodku urządzenia - a nie na jego boku, jak do tej pory.