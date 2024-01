Apple zapowiada duże zmiany w iPadach Pro. Oto co się szykuje

Pierwsze plotki o wykorzystaniu ekranu OLED w iPadach pojawiły się jeszcze w zeszłym roku, niektórzy mieli nadzieję, że Apple wypuści takie modele jesienią 2023 r., ale gigant słusznie uznał, że nie będzie odświeżał co roku tabletów, bo tam nie ma nic nowego do pokazania. Po raz pierwszy od 12 lat nie widzieliśmy premiery nowego urządzenia tej kategorii w ofercie producenta. Ten doszedł do wniosku, że lepiej pokazać coś naprawdę nowego w 2024 r. i jeżeli plotki są prawdziwe, to już w marcu zobaczymy nowego iPada Pro z ekranem OLED.