iPad 10. generacji już tu jest. Kosztuje więcej niż niejeden laptop

Co ciekawe jednak, mimo zastosowania starego czipu, Apple odświeżył moduł Bluetooth do wersji 5.2, zapewne po to, aby tablet lepiej współpracował z nowymi słuchawkami AirPods Pro 2 podczas odtwarzania muzyki w standardzie Spatial Audio. Nie zmieniła się za to łączność sieciowa – nadal mamy do czynienia z Wi-Fi 6, a w wybranych modelach także z 5G i LTE (do 27 pasm, nie do 32 pasm jak w nowych smartfonach).