Cena Xiaomi 14 ujawniona. Ma być zarazem droższy i tańszy od poprzednika

Sprzęt w tej wersji ma kosztować 1099 euro, więc 100 euro drożej niż podstawowy model "trzynastki". Co ciekawe, dzisiejszy kurs sprawia, że… urządzenie będzie kosztowało mniej niż zeszłoroczny model. Jeśli przeliczymy 1099 euro na złotówki to wychodzi kwota ok. 4745 zł. Natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że wersja z 512 GB nie będzie tą najniższą, a do tego będziemy mieć wariant 12/256 GB (lub 8/256 GB), który będzie kosztował 999 euro. Wtedy okazałoby się, że nadchodzący Xiaomi 14 będzie dużo tańszy, bo będzie kosztował ok. 4299 lub 4399 zł w kraju nad Wisłą.