Sam panel jest przy tym imponujący: to AMOLED obsługujący tryb HDR o jasności do 1900 nitów. Nawet w ostrym hiszpańskim słońcu nie ma problemu, by rozczytać tekst. Jego rozdzielczość to Full HD+ (2400x1080 pikseli, 20:9, 413 ppi), a odświeżany jest ze zmienną częstotliwością (d0 120 Hz). Na płynność Androida 13 z nakładką MIUI (dokładnie jest to wersja Global 14.0.6) nie ma co narzekać.