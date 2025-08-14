Chcieli odciąć polskie miasto od wody. Służby w porę zareagowały

Ładowanie...

- Nie chcę powiedzieć, w jakich miastach, bo też nie chcę w ludziach wzbudzać emocji – zaznaczył szef resortu w rozmowie z "Onet Rano".

Zdradził jedynie, że chodzi o jedno ze "sporych polskich miast"

Według relacji ministra, udało się zapobiec atakowi na infrastrukturę wodną i kanalizacyjną dzięki temu, że błyskawicznie przystąpiono do akcji. "Służby się o tym dowiedziały i wyłączyliśmy to wszystko" – opisał Gawkowski.

Minister przypomniał, że 99 proc. ataków cyfrowych na Polskę udaje się udaremnić. Rząd nie chce dopuścić do sytuacji, aby te statystyki się pogorszyły, więc tylko w 2025 r. Polska wyda ponad 3,1 mld zł na poprawę cyberbezpieczeństwa.

- Jeszcze nigdy w Polsce nie inwestowano tak dużo w cyberbezpieczeństwo – podkreślał wicepremier Gawkowski.

Niedawno ruszył projekt CROPT, którego celem jest zwiększenie skuteczności reakcji państwa na incydenty w cyberprzestrzeni poprzez bliską współpracę NASK-PIB, Policji i Prokuratury. Jak wyjaśnił resort cyfryzacji, wyspecjalizowane zespoły będą wspierać zaatakowane instytucje w obsłudze incydentów, odzyskiwaniu danych i analizie śladów cyfrowych.

– Cyberzagrożenia to jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa w XXI wieku. Dzięki projektowi CROPT tworzymy nowoczesną, skoordynowaną strukturę reagowania. Pozwoli ona skuteczniej wspierać obywateli i instytucje dotknięte cyfrowymi atakami. To realne wzmocnienie naszej cyberobrony, które przekłada się na bezpieczeństwo całego społeczeństwa – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

O ile atak na polskie miasto udało się odeprzeć, tak pod tym względem dużym zagrożeniem jest… susza

Niepotrzebny był cyberatak, aby w Mszanie Dolnej zabrakło wody. I to może być coraz częstszy problem w wielu miejscowościach, bo do podobnych apeli dochodzi regularnie.

Adam Bednarek 14.08.2025 13:47

