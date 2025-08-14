/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Chcieli odciąć polskie miasto od wody. Służby w porę zareagowały

Tym razem - wyjątkowo - nie z powodu suszy, a na skutek cyberataku w polskim mieście mógłby być utrudniony dostęp do wody. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o nieudanej próbie.

Adam Bednarek
Chcieli odciąć polskie miasto od wody. Służby w porę zareagowały
REKLAMA

- Nie chcę powiedzieć, w jakich miastach, bo też nie chcę w ludziach wzbudzać emocji – zaznaczył szef resortu w rozmowie z "Onet Rano".

REKLAMA

Zdradził jedynie, że chodzi o jedno ze "sporych polskich miast"

Według relacji ministra, udało się zapobiec atakowi na infrastrukturę wodną i kanalizacyjną dzięki temu, że błyskawicznie przystąpiono do akcji. "Służby się o tym dowiedziały i wyłączyliśmy to wszystko" – opisał Gawkowski.

Minister przypomniał, że 99 proc. ataków cyfrowych na Polskę udaje się udaremnić. Rząd nie chce dopuścić do sytuacji, aby te statystyki się pogorszyły, więc tylko w 2025 r. Polska wyda ponad 3,1 mld zł na poprawę cyberbezpieczeństwa.

- Jeszcze nigdy w Polsce nie inwestowano tak dużo w cyberbezpieczeństwo – podkreślał wicepremier Gawkowski.

Więcej o cyberbezpieczeństwie przeczytasz na Spider's Web:

Niedawno ruszył projekt CROPT, którego celem jest zwiększenie skuteczności reakcji państwa na incydenty w cyberprzestrzeni poprzez bliską współpracę NASK-PIB, Policji i Prokuratury. Jak wyjaśnił resort cyfryzacji, wyspecjalizowane zespoły będą wspierać zaatakowane instytucje w obsłudze incydentów, odzyskiwaniu danych i analizie śladów cyfrowych.

– Cyberzagrożenia to jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa w XXI wieku. Dzięki projektowi CROPT tworzymy nowoczesną, skoordynowaną strukturę reagowania. Pozwoli ona skuteczniej wspierać obywateli i instytucje dotknięte cyfrowymi atakami. To realne wzmocnienie naszej cyberobrony, które przekłada się na bezpieczeństwo całego społeczeństwa – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. 

REKLAMA

O ile atak na polskie miasto udało się odeprzeć, tak pod tym względem dużym zagrożeniem jest… susza

Niepotrzebny był cyberatak, aby w Mszanie Dolnej zabrakło wody. I to może być coraz częstszy problem w wielu miejscowościach, bo do podobnych apeli dochodzi regularnie.

REKLAMA
Adam Bednarek
14.08.2025 13:47
Tagi: CyberatakCyberbezpieczeństwo
Najnowsze
13:43
Nie żałuj pieniędzy na lodówkę. Haier 3D 60 serii 7 pokazał mi, jak oszczędzić na rachunkach
Aktualizacja: 2025-08-14T13:43:15+02:00
13:16
Polska chce opodatkować big techy. Sprawdzamy, jak robią to w innych krajach
Aktualizacja: 2025-08-14T13:16:11+02:00
12:53
Pad świeci nocą, a słuchawki są taniutkie. Test nowości Turtle Beach dla fanów Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-14T12:53:37+02:00
12:30
Dwóch kibiców Lechii kontra big techy. Czy Polska w końcu wystawi rachunek?
Aktualizacja: 2025-08-14T12:30:55+02:00
12:22
UOKiK zgrillował grille. Lepiej uważać w długi weekend z kiełbaskami
Aktualizacja: 2025-08-14T12:22:10+02:00
11:36
Duża awaria Messengera i Facebooka. Polacy są wyrzucani z komunikatora
Aktualizacja: 2025-08-14T11:36:00+02:00
11:03
Odpady zamieniają w energię. Objętość użytych śmieci robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-14T11:03:52+02:00
10:18
Gdy sztuczna inteligencja spotyka przystępną cenę. T Phone 3 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:18:27+02:00
10:00
Idealny do czytania, zintegrowany z przyszłością. T Tablet 2 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:00:00+02:00
9:47
Polski fizyk mówi, że GPT rozwiązał zadanie, na którym polegli jego studenci
Aktualizacja: 2025-08-14T09:47:47+02:00
9:19
Miał postawić poidła dla koni, a wybudował domki. Jest finał absurdu spod Tatr
Aktualizacja: 2025-08-14T09:19:00+02:00
8:56
Gemini dostaje nowy tryb, którego brakuje w ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-14T08:56:04+02:00
8:25
Takiego urządzenia Apple nie miał. Przejmie kontrolę nad twoim domem
Aktualizacja: 2025-08-14T08:25:38+02:00
6:25
Psychiatrzy ostrzegają przed kontaktem z botami. Mogą bardzo szkodzić
Aktualizacja: 2025-08-14T06:25:00+02:00
6:21
Zrobili Facebooka dla botów. Były gorsze niż ludzie
Aktualizacja: 2025-08-14T06:21:00+02:00
6:16
Polskie miasto sprawdzi, jak wydajesz pieniądze na wakacjach. I wyciągnie z tego wnioski
Aktualizacja: 2025-08-14T06:16:00+02:00
6:11
Zapytali w miastach, ile kosztują autobusy wodorowe. Nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-14T06:11:00+02:00
6:00
Odpalasz Windowsa, a tam Safari. Microsoft cię zaskoczy
Aktualizacja: 2025-08-14T06:00:00+02:00
21:11
Pożegnamy garbate telefony. Znaleźli sposób na wystające wyspy aparatów
Aktualizacja: 2025-08-13T21:11:06+02:00
20:06
Są szczegóły podatku cyfrowego. Polska chce mocno uderzyć w big techy
Aktualizacja: 2025-08-13T20:06:04+02:00
19:00
Zajrzyj do aplikacji Lidla. Czeka na ciebie światłowód za darmo przez pół roku
Aktualizacja: 2025-08-13T19:00:30+02:00
18:26
Każą usuwać e-maile. Mówią, że to pomoże w walce z suszą
Aktualizacja: 2025-08-13T18:26:48+02:00
18:06
Największa czarna dziura we Wszechświecie. Niewyobrażalny olbrzym
Aktualizacja: 2025-08-13T18:06:35+02:00
17:44
Fałszywa nauka zalewa internet. To już plaga
Aktualizacja: 2025-08-13T17:44:54+02:00
17:02
Jest nowe Android Auto. Zainstalujesz i rozczarujesz się
Aktualizacja: 2025-08-13T17:02:45+02:00
16:28
Samsung pokazał, jak powstawały nowe dzwonki do telefonów. Ubierz się elegancko
Aktualizacja: 2025-08-13T16:28:58+02:00
16:12
No wreszcie. Na laptopie z Snapdragonem w końcu da się grać
Aktualizacja: 2025-08-13T16:12:32+02:00
15:54
Gruba promocja na NordVPN. Biorę BLIK-a i będę anonimowy w sieci
Aktualizacja: 2025-08-13T15:54:40+02:00
15:22
Konkurent Apple Vision Pro już niebawem. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-08-13T15:22:00+02:00
15:15
Tłumacz Google będzie uczyć języków obcych. Wywalam inne aplikacje 
Aktualizacja: 2025-08-13T15:15:18+02:00
14:49
Potężne spadki ruchu na stronach dla dorosłych. Tak działa weryfikacja wieku
Aktualizacja: 2025-08-13T14:49:04+02:00
14:30
Wyciekł najtańszy smartfon Samsunga. Docenisz, jeśli szanujesz swoje pieniądze
Aktualizacja: 2025-08-13T14:30:58+02:00
13:26
W Mszanie Dolnej zabrakło wody. Następne twoje miasto
Aktualizacja: 2025-08-13T13:26:49+02:00
12:49
Ikea szykuje sklep inny niż wszystkie. Zrobi się nieco ciaśniej
Aktualizacja: 2025-08-13T12:49:00+02:00
12:20
Ikona fotografii może zniknąć. Smutny finał 133 lat historii
Aktualizacja: 2025-08-13T12:20:31+02:00
11:57
Poradnik zakupowy. Laptop na powrót do szkoły - postawimy na właściwy wybór
Aktualizacja: 2025-08-13T11:57:10+02:00
11:15
Apple reaguje na farmazony Muska. Zresztą nie tylko Apple
Aktualizacja: 2025-08-13T11:15:58+02:00
10:40
Paczkomaty uratują życie. Ale najpierw trzeba na to zasłużyć
Aktualizacja: 2025-08-13T10:40:14+02:00
9:36
PKP Intercity skróci podróż o połowę. Samochód możesz zostawić w garażu
Aktualizacja: 2025-08-13T09:36:41+02:00
9:08
Google wreszcie pyta, co chcesz czytać. Koniec z losowymi wynikami
Aktualizacja: 2025-08-13T09:08:15+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA