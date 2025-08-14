/
Takiego urządzenia Apple nie miał. Przejmie kontrolę nad twoim domem

Do internetu trafiła garść nowych informacji na temat nowych urządzeń Apple. W najbliższych miesiącach powinniśmy oczekiwać nie tylko iPado-robota, ale także zestawu kamer śledzących każdy ruch w i wokół domu.

Malwina Kuśmierek
Takiego urządzenia Apple nie miał. Przejmie kontrolę nad twoim domem
Do internetu trafiły świeże szczegóły na temat J595, bardziej zaawansowanej wersji zapowiadanego huba J490. Wyposażony w robotyczne ramię, ma stać się jednym z filarów strategii Apple'a w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Hub smart home Apple'a? Bardziej jak robocik, który obserwuje każdy twój krok - i pyta, czy już czas na kolację

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Bloomberga urządzenie o nazwie kodowej J595, ma przypominać iPada zamocowanego na ruchomym ramieniu, pozwalającym śledzić użytkownika w pomieszczeniu, uczestniczyć w rozmowach i pomagać w codziennych zadaniach - od wideorozmów po planowanie dnia. J595 ma pojawić się na rynku za około rok do dwóch lat. Z kolei tańszy J490, pozbawiony ramienia i części zaawansowanych funkcji - według wcześniejszych doniesień - ma zadebiutować jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego.

Jak podaje Bloomberg, oba urządzenia będą ściśle powiązane z nową generacją Siri, działającą w oparciu o duże modele językowe. Apple rozwija dwa projekty - Linwood i Glenwood - mające przynieść asystentowi głosowemu większą elastyczność i bardziej "ludzki" charakter. Wersja huba smart home J595 ma dodatkowo oferować wizualną reprezentację Siri na ekranie i bardziej interaktywne funkcje.

Choć J595 pojawi się na rynku znacznie później, to dłuższe oczekiwanie ma być wynagrodzone technologicznym zaawansowaniem urządzenia. J595 będzie miał 7-calowy ekran i możliwość sterowania zarówno głosem, jak i przy użyciu iPhone’a. Podczas rozmów wideo urządzenie automatycznie skupi kadr na mówiących, a dzięki ruchomemu ramieniu będzie mogło dynamicznie zmieniać perspektywę, śledząc przebieg spotkania. Natomiast w codziennych sytuacjach ma aktywnie sugerować rozwiązania - np. proponować przepisy czy restauracje podczas planowania kolacji, a także przypominać o ważnych zadaniach lub wydarzeniach zapisanych w kalendarzu.

Urządzenie ma wchodzić w interakcję z użytkownikami poprzez formę nazywaną "Bubbles". Siri będzie przybierać postać podobną do Pana Spinacza z systemu Windows, a wizualnie korzystać z różnych awatarów przypominających Memoji. Projektanci mają rozważać również inne warianty wizualne, które nadadzą Siri bardziej "osobisty" charakter.

Cały dom w nadgryzionych jabłkach

Oba urządzenia będą działały pod kontrolą systemu Charismatic, który łączy cechy tvOS i watchOS, a jego interfejs opiera się na zegarowych motywach i widżetach. System został zaprojektowany do użytku przez wielu domowników - rozpozna twarz osoby podchodzącej do urządzenia i automatycznie przełączy układ oraz dostępne treści do jej preferencji. Charismatic ma stawiać na obsługę głosową i widżety, ograniczając konieczność poruszania się między aplikacjami.

Apple planuje także wejście na rynek zabezpieczeń domowych, przygotowując linię kamer i wideodomofonów z rozpoznawaniem twarzy oraz czujnikami podczerwieni. Kamery będą mogły automatycznie uruchamiać scenariusze w domu - od wyłączania oświetlenia po odtwarzanie muzyki lub wysyłanie powiadomień. Firma testuje również bezprzewodowy model z długim czasem pracy na baterii oraz integrację z iCloud+ w celu przechowywania nagrań z wideofonów w chmurze.

Premiera tych urządzeń będzie pierwszą poważną próbą Apple wejścia w segment inteligentnego domu poprzez hardware. Segment ten jest dla firmy szalenie ważny, bo choć gigant ma własny ekosystem, to jego zasięg kończy się na domowym biurze. W czasach, gdy coraz więcej użytkowników konsumuje treści w salonie i automatyzuje funkcje gospodarstwa domowego, stworzenie kolejnych urządzeń, które rozciągną zasięg ekosystemu Apple na cały dom, może pomóc gigantowi konkurować na nowym rynku. Na rynku, w którym, póki co króluje Samsung.

Więcej na temat stołowego-tableta-hubu-smart-home-robota-na-biurko od Apple:

Zdjęcie główne wygenerowane przez ChatGPT/Adobe Firefly

14.08.2025 08:25
Tagi: AppleSmart Home
