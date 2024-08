Apple ma nowy wielki projekt. Zamiast VR zrobotyzowany tablet stołowy

Powyższy nagłówek to słowo-w-słowo przetłumaczony opis Gurmana. Trudno sobie wyobrazić taki sprzęt, nie jest też łatwo zrozumieć jego użyteczność. Trzeba jednak też dodać, że wiemy o nim póki co w zasadzie nic - nic więc dziwnego, że i wspomnianej wyobraźni brakuje. Wiadomo jednak, że nie jest to garażowy projekt w Apple’u, a całkiem poważna inwestycja, w którą zaangażowaną ma być setki pracowników firmy.