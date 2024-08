Chociaż rendery CAD i makiety pokazywały Capture Button we wszystkich czterech nadchodzących modelach iPhone'a 16, jak przekazywał Mark Gurman, istnieje szansa, że będzie on dostępny wyłącznie w wersjach Pro. I według mnie, to jest najbardziej prawdopodobny wybór Apple'a. Najciekawsze funkcje, jakkolwiek nie byłyby bezsensowne na pierwszy rzut oka (pamiętasz, co ludzie mówili o Dynamicznej wyspie?), najpierw trafiają do serii Pro - aby potem znaleźć swoje miejsce w bazowych iPhone'ach.