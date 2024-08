Ten model iPhone'a nie wypalił. Apple go wywali, ale będzie coś nowego

Poprzednie próby wprowadzenia czwartego modelu, takie jak iPhone 12 mini i iPhone 14 Plus, napotkały trudności w zdobyciu zainteresowania konsumentów. iPhone 12 mini, pomimo kompaktowych rozmiarów, miał problemy z przyciągnięciem klientów ze względu na ograniczoną żywotność baterii i wysoką cenę w stosunku do swoich możliwości. Podobnie iPhone 14 Plus, mimo że oferował większy ekran, nie wyróżniał się wystarczająco od modeli Pro, co skłoniło wielu konsumentów do wyboru tych drugich ze względu na ich lepsze funkcje.