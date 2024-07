Nowy Apple Watch może być taki SE. Ale za to tańszy

Nie ma co prawda najnowszych funkcji, jak pomiar tlenu we krwi, ale bez problemu odtworzy muzykę podczas treningu i wytrzyma cały dzień bez ładowania. To idealna propozycja dla niewymagających użytkowników lub dla tych, którzy chcą oszczędzić, bo produkty Apple'a nie należą do najtańszych.