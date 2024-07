Ściągasz obudowę i masz nowy kolor. Nothing pokazał najciekawszy smartfon roku

Zestaw fotograficzny to w zasadzie jeden aparat główny z matrycą 50 Mpix elektroniczną stabilizacją ekranu (EIS). Drugi moduł to jednostka do mierzenia głębi wykorzystywana w głównej mierze do portretów. Zabrakło tutaj niestety szerokiego kąta, ale chyba lepiej dać nieco lepszy apart główny niż wciskać na siłę słaby 5-megapikselowy moduł do zdjęć szerokich. Na przodzie mamy 16-megapikselowy aparat do zdjęć selfie.