Sony Xperia 1 VI? Technicznie doskonała, nie mogę się nachwalić

W tym roku lekkiej zmianie uległy proporcje telefonu (teraz ma wymiary 162 x 74 x 8,3 mm), ale nadal Xperia idealnie pasuje do dłoni i nawet kobiety z ich delikatnymi dłońmi nie będą miały problemu z trzymaniem urządzenia. Wizualnie to prawdziwa elegancja, lubię te subtelne detale w rodzaju delikatnych rowków na bokach i chropowatym pleckom, które już drugi rok z rzędu mnie zaskakują, bo Sony twierdzi, że to szkło, a stukam i słyszę dźwięk plastiku. Jednak podobnie było rok temu, więc wiem, że nikt tu nie oszczędzał na wykonaniu, a dzięki takiemu rozwiązaniu Xperia jest praktycznie cały czas czyściutka, bez żadnych odcisków palców. Oczywiście nie mogło zabraknąć gniazda minijack 3,5 mm u góry, co jak wiemy jest najlepszym rozwiązaniem do słuchania muzyki na przewodowych słuchawkach.