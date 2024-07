Realme GT 6 to olśniewający zabójca. Na jedno musisz jednak uważać

Ekran urządzenia pokryty jest folią, ale nie mogę o niej powiedzieć, że jest wybitna, a nawet nie mogę napisać, że jest średnia. Zabrałem Realme GT 6 na wakacyjny wyjazd na plażę, gdzie okazało się, że piasek jest zabójczy dla zabójcy. Folia bardzo mocno się porysowała, a co najlepsze - na moim prywatnym telefonie nie odnotowałem żadnej rysy, podobnie jak i na innym testowanym telefonie, który na dodatek żadnej folii nie ma. Natomiast Realme zebrał rysy tak mocno, że aż mi głupio go odsyłać i będę musiał wrzucić do paczki zwrotnej jakieś łakocie na osłodę. Co ciekawe - szklany tył nie ma absolutnie żadnej rysy, co prowadzi mnie do wniosku, że folia na ekranie jest najsłabszym punktem tego urządzenia. Dlatego po zakupie pójdźcie do dowolnej galerii handlowej, wydajcie 80 zł na nową folię i ten problem was ominie. Ewentualnie nie zabierajcie telefonu na plażę i do piaskownicy, to wtedy też będzie dobrze.